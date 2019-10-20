20.10.2019 16:53

- Dağ bisikletçileri Yunusemre'de buluştu

Manisa'da 5 ülkeden 100'ün üzerinde bisikletçi 25 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

MANİSA - Yunusemre Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Maratonu yoğun katılımla gerçekleştirildi. 25 kilometrelik parkurda 5 ülkeden 100'ü aşkın sporcu pedal çevirdi.

Yunusemre Uluslararası Dağ Bisikleti Maratonu'nun bu yıl 2.'si gerçekleştirildi. Aralarında Yunanistan, İran, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan bisikletçilerin de bulunduğu 100'ün üzerinde sporcunun katıldığı maraton Yunusemre Belediyesi'nin bahçesinde başlayıp, Uncubozköy ormanlık alanında sona erdi. Başlama işaretini Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Musa Dirik verdi. Dirik'e, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan ile Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar eşlik etti. 25.2 kilometrelik parkurda toplamda 8 kategoriden sporcu pedal çevirdi. AKUT, MAT, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği'nin de destek verdiği maraton oldukça tempolu ve güzel anlara ev sahipliği yaptı.

Parkuru tamamlayan sporcular, hem güvenlik hem de bisikletçilerin konforu için her şeyin düşünüldüğünü söylerken, yarışın birçok organizasyondan daha profesyonelce gerçekleştirilmesinden dolayı da Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkürlerini iletti.

Uncubozköy ormanlık alanında sona eren parkuru başarıyla bitiren sporculara ödülleri Mesir Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Kadınlarda Rafiye Başat (İZGEM), Yıldız Erkek A'da Ersin Akgün (İZGEM), Yıldız Erkek B'de Deniz Senal (Manisa Bisiklet Spor Kulübü), Genç Erkeklerde Osman Buğra Kocabıyık (İZGEM), Elit Erkeklerde Osman Koç (Ferdi), Master Erkek C'de Adem Koçay (Ferdi), Master Erkek B'de Turgay Germen (İZGEM), Master Erkek A'da ise Mehmet Can Balcı (Carcaro Parker Bisiklet) birinci oldu.

Kaynak: İHA