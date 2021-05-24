DAEŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin LGBT'ye saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı
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DAEŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin LGBT'ye saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı

DAEŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin LGBT'ye saldırı hazırlığında olduğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

LGBT derneğine saldırı hazırlığında olduğunu itiraf eden DAEŞ şüphelisinin iddianamedeki ifadesinde, İstanbul'a gidip eylemi orada gerçekleştireceği öğrenildi.

LGBT derneğine saldırı hazırlığında olduğunu itiraf eden DAEŞ şüphelisinin iddianamedeki ifadesinde, İstanbul'a gidip eylemi orada gerçekleştireceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, LGBT'li grupların bulunduğu derneğe saldırı hazırlığında olan ve DAEŞ terör örgütü bünyesinde yer aldığı değerlendirilen İzzettin Ö. saldırı hazırlığında olduğunu itiraf etti.

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadesinde arkadaşından silah satın aldığını ve İstanbul'da bulunan LGBT derneğine gidip saldırı düzenleyeceğini söyleyen İzzettin Ö., saldırıyı planlamasındaki nedenin de LGBT'lilerin çizdiği bir karikatür sonucunda olduğunu söyledi.

"İstanbul'a gidip LGBT derneğine saldırı yapacağım"

Arkadaşından 500 TL'ye tüfek alıp İstanbul'a gitmeyi planladığını söyleyen İzzettin Ö., "LGBT isimli dernek tarafından peygamberimizin karikatürünün çizildiği haberini Facebook'ta gördüm. Bu haberi okuduğumda evdeydim. Haberi görünce can sıkıntısıyla dışarı çıktım. Namaz kılmak için gittiğim mescidin üstünde yer alan çay ocağına gittim. Burada Haydar A. isimli şahısla karşılaştım ve kendisinde tüfek olup olmadığını sordum. Haydar da bana kendisinde bir tane silah olduğunu ve isterse bana satabileceğini söyledi. Sonrasında Haydar bana pompalı diye tabir edilen av tüfeği getirdi. Bunun karşılığında kendisine 500 TL para verdim. Silahı aldıktan sonra kendisine İstanbul'a gideceğini ve burada LGBT derneklerine saldırı yapacağımı söyledim" diye konuştu.

Hazırlanan iddianamede, İzzettin Ö. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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