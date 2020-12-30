DAEŞ üyesi İzmir'de yakalandı
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DAEŞ üyesi İzmir'de yakalandı

30.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 22:29
DAEŞ üyesi İzmir'de yakalandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Ö.E.A.'nın Kuyucak Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışarak bir adreste E.Ö.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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