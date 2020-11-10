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DAEŞ militanı, MİT operasyonuyla yakalandı

10.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:05
DAEŞ militanı, MİT operasyonuyla yakalandı

Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla DAEŞ militanı yakalandı.

Sivas'ta polis ve MİT ekiplerinin ortak çalışmasıyla DAEŞ militanı yakalandı.

Sivas İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla DEAŞ'ın "Sözde Irak Vilayeti"nde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü tespit edilen W.A.Y. isimli Irak uyruklu şahıs yakalandı. Şahsın il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği ve işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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