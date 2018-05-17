DEAŞ, Dünya Kupası Öncesi Messi ve Ronaldo'yu Hedef Aldı
Rusya'da yapılacak Dünya Kupasına sürekli tehdit mesajları yollayan terör örgütü DEAŞ, şimdi de Messi ve Ronaldo'yu hedef aldı.
2018 Dünya Kupası'na bir aydan az bir süre kala korkutucu bir tehdit ortaya çıktı. Terör örgütü DAEŞ, yayınladığı bildiri ve fotoğraflarla Dünya Kupasını bir kez daha hedef aldığını duyurdu.
Ancak bu sefer iki büyük futbol yıldızı üzerinden bu tehdit yayınlandı. Daily Mirror'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin saha içerisinde kafalarının kesilirken yer alan canlandırmalı bir fotoğrafın DAEŞ tarafından gösterildiği ortaya çıkarıldı.
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTIN'İ DE TEHDİT ETTİLER
Bu zamana kadar birçok kez turnuvaya çeşitli tehdit mesajları gönderen terör örgütü, Telegram aracılığıyla yeni video, afiş ve fotoğraflar gösterdi.
Paylaşımlarda Messi'nin kan ağlayan fotoğrafları da yer aldı. Burada asıl hedefin Rusya olduğu, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyarıldığı ifade edildi.
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sor bakalım sekiz dokuz yaşındaki kız çocuklarıyla neden evleniyo onay veriyo şu hep insanlığa iyi dilekte bulunan arap sevici yobazlara sekiz dokuz yaşındaki kız çocuklarıyla neden evlenirler bu pislikler.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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DEAŞ ın içinde olanlar müslüman degiller. kendilerini müslüman olarak gösteren islamı kötületmeye çalışan bir gurup canilerdir. Müslümanın diyorsa deaşlılar cehennemde yanarken hatırlarlar yaptıkları katliamları. . . akılsız imansız pisliklerCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırPİSLİKCİ: tamamen yanlış bunlar kesinlikle islamın içinden çıkıyorlar öyle olmasa yıllardır müslüman müslümanı öldürürmü birbir nin camisini bombalarmı islam ülkelerinin her tarafından kan akıyor.3 Yayından Kaldır
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halkın milli değerlerine hakaretCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ŞU LİGDE ÇEVİRDİĞİMİZ DALAVERELERİ AVRUPA DA ÇEVİRSEK HER YIL AVRUPA ŞAMPUANI OLURUZ, AMA OSTERSUNDSA OYUN FALAN İŞLEMEDİ ADAMLAR TOP GÖSTERMEDİ BİZE. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır