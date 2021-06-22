DAEŞ'in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı
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DAEŞ'in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı

DAEŞ'in sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ terör örgütünün sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.

Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen DAEŞ terör örgütünün sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Güler, yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan Güler, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takibe alınan ve Suriye'de yakalanan 'Ebu Usame El Türki' kod isimli Güler'in, silahlı ve patlayıcı maddelerle birlikte yasadışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem planladığına yönelik bilgiler ele geçirilmişti. Kırmızı kategoride aranırken yakalanan Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel dokümanların ve örgüte ait gizli belgelerin de ele geçirildiği ifade edilmişti. 2014 yılında DAEŞ'e katıldığı öğrenilen Güler'in örgüt içerisinde üst düzey görevlerde yer aldığı da tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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