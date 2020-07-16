DAEŞ'ın gelini Begum, İngiltere'ye dönebilecek İngiliz mahkemesi, DEAŞ'ın gelini olarak tanınan Shamima Begum'un iptal edilen İngiliz vatandaşlığının hukuki mücadelesini verebilmesi için İngiltere'ye geri dönmesine izin verdi.

İngiliz mahkemesi, DEAŞ'ın gelini olarak tanınan Shamima Begum'un iptal edilen İngiliz vatandaşlığının hukuki mücadelesini verebilmesi için İngiltere'ye geri dönmesine izin verdi.

İngiliz mahkemesi, DEAŞ'ın gelini olarak tanınan Shamima Begum'un İngiltere'ye dönmesine izin verdi. Suriye'de Şubat 2019'da bir sığınmacı kampında bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı, Begum'un İngiliz vatandaşlığını iptal etmişti. Bu kararı temyize taşıyan DAEŞ'ın gelinine, Şubat 2019'da iptal edilen vatandaşlığını geri kazanmak için hukuki mücadele vermesinin önü açıldı. Temyiz Mahkemesi Hakimi Julian Flaux aldığı kararı, "Sayın Begum'un SIAC (Özel Göçmen Temyiz Komisyonu) kararının adli incelemesini yapma hakkı olduğunu düşünüyorum... " diye açıkladı. 2019'da vatandaşlıktan çıkarılan Begum, "vatansız" anlamına gelen "haymatlos" konumunu düştü.

Begum, 2 kız arkadaşıyla beraber 2015 yılında, DAEŞ'e katılmak üzere Londra'dan İstanbul'a geldi. Daha sonra Suriye'ye geçti. 10 gün sonra Hollanda kökenli Yago Riedijk'le evlendirildi. Begum'le birlikte DAEŞ'e katılan diğer kızlar da hiç tanımadıkları teröristlerle evlendirildi. DAEŞ'ın gelininin Suriye'de doğurduğu üç bebek de öldü. Begum'un başvurusunu değerlendiren temyiz mahkemesi, genç kadının kaldığı kamptan kendini savunamadığı için adil biçimde yargılanmadığını ifade etti. - LONDRA

Kaynak: İHA