Daddy Doge nedir? Güncel DADDYDOGE coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Daddy Doge, sahiplerine her işlemde yansıma sağlayarak fayda sağlamayı amaçlayan Doge ailesinin en son üyesidir. Kolay benimseme için Binance Akıllı Zinciri (BSC) üzerinde çalışır.

Daddy Doge bugünkü fiyatı ₺1.38, 24 saatlik işlem hacmi ₺4.278.841 TRY. Daddy Doge son 24 saatte düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #3089, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 1.000.000.000.000.000 DADDYDOGE coin.

DADDYDOGE NEDİR?

Daddy Doge, sahiplerine her işlemde yansıma sağlayarak fayda sağlamayı amaçlayan Doge ailesinin en son üyesidir. Kolay benimseme için Binance Akıllı Zinciri (BSC) üzerinde çalışır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

DADDYDOGE LANSMANINDA NE OLDU?



Daddy Doge bir ön satış olarak başladı ve ardından doğrudan PancakeSwap'ta listelendi. Ön satışta mevcut olmayan veya likidite havuzuna eklenen tokenler yakıldı ve toplam arzın %43.4'üne eşit oldu. Yaklaşık %25'i ön satışa sunuldu ve %25'i likidite havuzuna eklendi. Kalan jetonlar ücret olarak alındı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BELİRTEÇLER NELERDİR?



Daddy Doge, satın alma ve satışlarda kullanıcılara dağıtılan %3'lük bir yansıma ücreti ekleyerek sahipleri teşvik ediyor. Devam eden pazarlama kampanyaları için likidite havuzuna %3 ve pazarlama cüzdanına %3 eklenir.