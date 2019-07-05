DADD Karadeniz Yat Rallisi'ne katılan yatlar İnebolu'da

Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği (DADD) tarafından düzenlenen Karadeniz 2019 Yat Rallisi'ne katılan yatçılar, İnebolu Limanı'na demirledi.

Yunanistan'ın Volos Limanı'ndan 9 Haziran'da yatlarıyla yelken açan denizciler, 12 yatla İnebolu Limanı'na geldi.

Yatçılar, İnebolu'da tarihi Türk Ocağı binasını ve İnebolu Kent Müzesi'ni ziyaret etti.

DADD Başkan Yardımcısı Azmi Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Volos Limanı'ndan ralliye katılan yatların Gürcistan'ın Poti Limanı'na gidip tekrar İstanbul'a döneceklerini söyledi.

Rallinin 75 gün süreceğini ve bin 800 mil civarında yol katedeceklerini belirten Özer, "DADD'ın esas amacı Türkiye'de amatör denizciliğin gelişmesine katkıda bulunmak ve dünyaya tanıtmak. Bununla ilgili çeşitli faaliyetlerimiz var. Buradaki faaliyetimiz ralli. DADD Ralli Karadeniz 2019 için geldik. Her sene Karadeniz rallisi yapıyoruz." dedi.

Karadeniz'i dünyaya ve Türk denizcilerine tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Özer, "Karadeniz'in özellikle sezon içinde iyi bir destinasyon olduğunu göstermek istiyoruz. Karadeniz'de yat turizmini geliştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ralliye katılan 7 Türk, 2 Hollandalı, 2 Alman ve 1 Fransız olmak üzere 12 teknenin İnebolu'ya geldiğini, 2 teknenin ise arıza nedeniyle geride kaldığını aktaran Özer, şunları belirtti:

"Bu uluslararası bir ralli. '3 Ülke 1 Hikaye, Argonotların İzinde Altın Postun Peşinde' temamız. Milattan önce 1400'lü yıllarda çok bilinen bir efsane. İçinde Herkül olan, Argo gemisinin yaptığı yolculuğu biz modern teknelerle yapıyoruz. Bu nedenle Karadeniz'de 50 yere uğruyoruz, misafirlerimizi gezdiriyoruz. Argonotların geçtikleri yerde bıraktıkları izleri takip ediyoruz. Bir de Argonotlarda olmasa da Türk tarihinde önemli olan yerleri geziyoruz. İnebolu da vazgeçilmez bir yer Türk bağımsızlık savaşında. O nedenle her sene buraya da uğruyoruz."

Özer, bu yıl Akdeniz ve Ege denizinde yapacakları rallilerle Türkiye'nin bütün kıyılarını dolaşmış olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA