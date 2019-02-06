Dadaylı Muhtar Adayı, Seçilirse Maaş Almayacağını Vaat Etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Daday'da Bey Mahallesi Muhtar Adayı olan Rıza Çakal, seçildiği taktirde 5 yıl boyunca maaş almayacağını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde Daday Merkez Bey Mahallesi Muhtar Adayı Rıza Çakal, muhtarlık seçimini kazandığı takdirde önümüzdeki 5 yıl boyunca muhtarlık maaşı almayacağını Noter'e tasdikletti.

Orman Muhafaza Memuru emeklisi 60 yaşındaki Rıza Çakal, Daday'da bulunan Bey Mahallesi'nden muhtar adaylığını açıklarken, muhtar olduğu takdirde önümüzdeki 5 yıl boyunca alacağı maaşı Daday Bey Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Hayırseverler Sanayi Camisi'ne bağışlayacağını ilan etti.

"Herkesin muhtarı olacağım"

Bu taahhüdünü 3. Noter'den onaylatarak tasdiklettiren Muhtar Adayı Rıza Çakal, muhtar seçildikten sonra mahallesinde yaşayan insanların sorunlarının çözümü konusunda gece gündüz çalışacağını söyledi. Doğduğu mahalle de yaşayan insanlara hizmet etmenin kendisine şeref vereceğini de ifade eden Rıza Çakal, "7'den 70'e herkesin muhtarı olacağım. Tek amacım mahallenin kalkınması, maddi beklentim yok" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA