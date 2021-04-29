Daday Derneğinden 320 aileye erzak yardımı

Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 320 aileye gıda yardımında bulundu.

Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 320 aileye gıda yardımında bulundu.

Daday Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan ve hayırsever vatandaşların desteği ile toplanan bağışlar ile 320 aileye ramazan ayında yardım edildi. Sadece İstanbul'da değil, Daday'da ki yardıma muhtaç ailelere de ulaşan dernek, ihtiyaç sahibi ailelere hediye çeki de dağıttı.

Toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının ardından açıklamada bulunan Daday Derneği, yapılan yardımlara destek olan tüm hayırsever vatandaşlara ve dernek üyelerine teşekkür ederek, önümüzdeki günlerde de yardımların artarak devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı