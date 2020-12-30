Daday'da tedbirler arttırılınca vaka sayısında yüzde 60 azalma görüldü
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Daday'da tedbirler arttırılınca vaka sayısında yüzde 60 azalma görüldü

30.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:14
Daday'da tedbirler arttırılınca vaka sayısında yüzde 60 azalma görüldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüs denetimlerin ve tedbirleri artırılması sonucu vaka sayılarında yüzde 60 azalma görüldü.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüs denetimlerin ve tedbirleri artırılması sonucu vaka sayılarında yüzde 60 azalma görüldü.

Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçede son zamanda korona virüs vakalarının artış göstermesi üzerine tedbirlerin ve denetimlerin arttırılması noktasında yeni kararlar aldı. Alınan kararların uygulanması sonucu Daday'da geçtiğimiz aya göre vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma görüldü. Vatandaşları rehavete kapılmadan temizlik, maske ve mesafe kuralı ile diğer alınan tedbirlere uymaları konusunda uyaran yetkililer, bu zorlu süreci birlik ve beraberlik içinde atlatacaklarını ifade ettiler.

Daday'da resmi kurumlarda çalışanlara zorunlu test yapılacak

Daday'da korona virüs tedbirleri kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda resmi kurumlarda çalışan personellere korona virüs testi yapılacak. Test yapılırken hiç bir kurumda aksaklık yaşanmaması için programlı bir şekilde uygulanan korona virüs testi Hükümet Konağı önünde Daday Devlet Hastanesi ve Daday Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğinde bugün başladı. - KASTAMONU

Daday'da tedbirler arttırılınca vaka sayısında yüzde 60 azalma görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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