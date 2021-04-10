Daday'da polis haftası kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daday'da polis haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Daday'da polis haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü tüm Türkiye' de olduğu gibi Daday'da da pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü tüm Türkiye' de olduğu gibi Daday'da da pandemi kuralları çerçevesinde kutlandı.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk Anıtına, polis haftası özel çelenginin İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Ahmet Çil ve polis memurları tarafından sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Program sonunda tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. - KASTAMONU

Daday'da polis haftası kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Ümit Öztürk Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Daday'da polis haftası kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:51:16. #1.15#
title