Daday'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yapıldı
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Daday'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yapıldı

Daday'da polis ekipleri kısıtlama denetimi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Daday'da polis ekipleri tam kapanma sürecinde kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.

Daday'da polis ekipleri tam kapanma sürecinde kısıtlamaya uyulup uyulmadığını denetledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir ve kısıtlamalar dolayısıyla tüm ülkede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Daday'da da devam ediyor. Uygulama ile cadde ve sokaklar boş kalırken, polis yollarda kimlik kontrolü yaptı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Daday ilçesinde de 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan itibari ile başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe merkezi sessizliğini korurken, polis ekipleri yollarda denetim yaparak kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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