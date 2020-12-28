Daday'da korona virüs denetimleri sürüyor

Kastamonu'nun Daday ilçesinde korona virüse karşı denetimler devam ediyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince Daday İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışında denetimlerini sürdürüyor. Korona virüs vaka sayılarının artması sonucu Daday'da çalışmalarını sürdüren ve bazı tedbirler alan Daday İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sebebiyle polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışında denetim yaptı. Sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler, il dışından gelen vatandaşların belirtecekleri adreste 10 gün süreyle karantinada kalmalarını istedi. Ekipler, ayrıca tüm vatandaşların alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarıda da bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı