Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı
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Kastamonu, Daday, Güncel

Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

09.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:27
Daday'da kadınlara meme kanseri taraması yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.


Daday Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekiplerince, kadınlara yönelik meme kanseri taraması gerçekleştirildi. Daday Toplum Sağlığı Merkezi tarafından meme kanserine dikkat çekilmesi için "Biz Meme Kanseri Taramalarımızı Yaptırdık, ya Siz? Eğer Yaptırmadıysanız Sizleri de Toplum Sağlığı Merkezlerine Bekliyoruz" sloganıyla başlatılan çalışma ile Daday Hükümet Konağı önünde toplanan yaklaşık 25 kadın, Daday Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen araçla KETEM'e götürüldü. Burada taramaları yapılan kadınlar ardından ilçeye tekrar geri döndüler. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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