Daday'da Kadınlara 'Çiftçilik' ve 'Kadına Şiddet' Eğitimi Verildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kadınlara yönelik 'çiftçilik' ve 'kadına şiddet' eğitimi verildi.

Daday'a bağlı Akpınar Köyünde, çiftçi kadınların tarımsal ve ev ekonomisi alanındaki sorun ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan eğitim ve yayım programı çerçevesinde, "Kırsal Alanda Kadın Çiftçi Toplantısı" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Ömür Onur, Ziraat Mühendisleri Şennur Şahin ve Serhan Işıldak ile Daday Toplum Sağlığında görevli Ebeler Nihal Bolat ile Meral Turhan ve Akpınar Köyü kadın çiftçileri katıldı.

Ziraat Mühendisi Şennur Şahin, çiftçilere sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmenin öneminden ve bunun hangi yollarla gerçekleşeceğinden bahsetti. Gıdaları doğru muhafaza etmedikleri zaman karşı karşıya kalabilecekleri sağlık problemleri hakkında çiftçiler bilgilendirildi. Peynir, tereyağı ve yoğurt yapımı ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Ardından ahır ve süt hijyeni konusuna değinerek sütün ahırdan tüketiciye ulaştırılana kadar üreticinin dikkat etmesi gereken hususlar ile hijyen kuralları, sütte bozulmaya neden olan faktörler, çiğ süt kriterleri, çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar ve uygunsuzluk durumunda yapılacak işlemler konusunda bilgilendirme yaptı.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Ebe Meral Turhan ise, "Kadına Şiddet" konulu bir sunum yaptı. Türkiye'de eğitimli olsun olmasın çok sayıda kadının şiddet mağduru olduğu ve bunun nasıl önüne geçilebileceği, şiddet görmeleri halinde neler yapmaları gerektiği konusunda detaylıca bilgilendirmelerde bulundu. Sorulan sorulara cevap verilmesinin ardından eğitim toplantısı son buldu. - KASTAMONU