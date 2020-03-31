Daday'da İstanbul'dan gelen gurbetçiler kontrol altına alındı Daday Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, ilçede 14 gün boyunca izole altına alınmaya devam ediyor.

Daday Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, ilçede 14 gün boyunca izole altına alınmaya devam ediyor.

Daday Toplum Sağlığı Merkezi ve 25 Nolu Aile Sağlığı Merkezi tarafından İstanbul ve diğer şehirlerden gelen gurbetçi vatandaşlar kontrol altına alındı. Özellikle Daday'a bağlı Selalmaz bölgesine İstanbul'dan gelen vatandaşlara yönelik yapılan çalışma kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları sağlanırken, diğer sağlık kontrolleri yapılarak, takipleri sağlanıyor. Özellikle bu süreçte, vatandaşların misafir kabul etmemeleri, evden çıkmamaları, eğer evden mecburi olarak çıkacaklarsa Toplum Sağlığı Merkezine bilgi verilmesi, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından uygun görülürse, maske takarak ve diğer tedbirleri alarak dışarıya çıkmaları istenen vatandaşlara, bu kurallara uyulmaması takdirde Kabahatler Kanununun "Emre Aykırı Davranış" başlıklı 32. maddesi uyarınca 392 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası ile cezalandırılabilecekleri, ayrıca 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı konusunda uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA