Daday'da Genç Çiftçi Projesi Tanıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Daday ilçesinde Genç Çiftçi Projesi tanıtım toplantısı düzelendi.

30 bin TL hibe destekli "Genç Çiftçi Projesi" bilgilendirme ve tanıtım toplantısı Daday'da yapıldı. Toplantıya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinden Şube Müdürü Sinan Çelebican, İlçe Müftüsü İsmail Çakır, Ziraat Odası Başkanı Levent Uğuzbalaban, İlçe Müdürü Engin Kocaoğlu, Ziraat Mühendisleri Serkan Koç ile Cihat Sipahi, İlçe Müdürlüğü teknik personeli, genç çiftçiler ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda Şube Müdürü Sinan Çelebican, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında "Genç Çiftçi Projeleri" ile ilgili 2016-2017 yılı uygulamalarının değerlendirilmesi ve program kapsamında hibeden yararlanan projelerin tanıtımı ile Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara ve Bireysel Sulama Sistemlerine verilen hibe programları hakkında bilgilendirme yaptı.

Daha sonra 02 Nisan 2018 de başlayan ve 30 Nisan 2018 de sona erecek olan "Genç Çiftçi Projesi" müracaat şartları konusun da bilgilendirme sunumunun ardından toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi. - KASTAMONU