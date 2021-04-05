Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı
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Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Daday İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta ilk olarak yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi. Ardından bahçeye hazırlanan düzeneğe benzin dökülerek, emniyet personelinin yakılan ateşi söndürmesi istendi. Yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve emniyet mensupları, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi. - KASTAMONU

Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı
Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı
Daday'da emniyet güçleri yangın tatbikatı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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