Daday'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

01.09.2019 16:41

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Daday'da daha önceden husumetli oldukları öğrenilen H.P. ile E.D., henüz öğrenilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine E.D. ile babası K.D. ve kavgayı ayırmak isteyen U.E. bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA