Dadaşlar Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
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Dadaşlar Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu

Erzurum'da vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Dadaşlar Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tuttu
16.07.2020 01:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:42

Erzurum'da vatandaşlar, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara çıkarak demokrasi nöbeti tuttu.

Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden kadını, yaşlısı, genci birlikte hain darbe girişimine karşı verilen kahramanca mücadelenin yıl dönümünü kutladı.

Kurulan platformun önünde bir araya gelen Erzurumlular, darbe girişiminin 4'üncü yılında hep birlikte dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alana girmek isteyenlerin tek tek ateşleri ölçüldü.

Programa katılan vatandaşlara, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişimini engelleyenlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu maskeler dağıtıldı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün insanların manevi ve dini değerlerini kullanarak darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.

Darbe girişiminin başarılı olması için el ovuşturanların hain emellerine ulaşamadıklarına vurgu yapan Memiş, "Kahraman Türk ordusuna sızmış hain kişiler, bu milletin üzerine ateş etme gafletini gösterdi. Bu darbe anayasal sisteme, Türk demokrasisine karşı yapılmış bir darbeydi. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir darbeydi, aynı zamanda kahraman Türk ordusuna yapılmış bir darbeydi." diye konuştu.

"Allah bu ihanete dur diyenlerin hepsinden razı olsun"

Memiş, darbe girişiminin başarılı olması halinde ülkenin anahtarının dış mihraklara teslim edileceğine dikkati çekti.

Kurulan senaryonun halkın iradesiyle başarıya ulaşmadığını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Şükürler olsun bu senaryoya Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kahraman milletimiz izin vermedi. Bundan 4 yıl önce bu ülke bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Bir devletin, bir ülkenin düşmanı dışardan olursa çok şaşırmazsınız ve ona göre de tedbir alırsınız. Kahraman ordusuyla, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla tedbirinizi alırsınız. Fakat ihanet içeriden olursa biraz şaşırırsınız ve canınızı biraz daha fazla yakar. Maalesef biz 15 Temmuz 2016'da böyle bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Bizim manevi, dini değerlerimizi istismar eden, bunları kullanan terör örgütüyle bu ülke karşı karşıya kaldı. Ama bu ihanete hep beraber dur dedik. Allah bu ihanete dur diyenlerin hepsinden razı olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de 15 Temmuz'un milli ruh ve coşkunun adeta devleştiği, milletin hainlere karşı birbirine kenetlendiği gün olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin olduğu gece yaşananların hafızalara kazındığına dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca dini değerlerimizi sömüren, sömürdükçe sömüren hain ve kirli emellerini inanç esaslarımız üzerinden perdeleyen, şer ve şirk odaklarıyla iş tutan terör örgütü FETÖ, millet iradesinin teminatı olan TBMM başta olmak üzere, milletimizin birçok kurumunu bomba ve kurşun yağmuruna tuttu. Yetmedi, şehirlerin üzerinde savaş uçaklarına alçak uçuş yaptıracak kadar da alçaklaştı. Namlular milli iradeye doğru çevrildi. Öyle ki üniforma hırsızı bu hainler, her türlü alçaklığı yaparak soysuzluk yarışına girişti. Fakat o gece hainlere göğüsler siper edildi. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu hain girişim, sadece birkaç saat içerisinde tarihe altın harflerle yazılan milli bir destana dönüştü."

Konuşmaların ardından mehteran takımı gösteri yaptı.

Günün anısına düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"na katılan sporcuların tarihi Ulucami'den alarak tören alanına getirdiği sancak Memiş'e verildi.

Programa 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve MHP İl Başkanı Naim Karataş ile protokol üyeleri katıldı.

Program kapsamında kentteki camilerden saat 00.13'te sela okundu.

Kaynak: AA

Manşet

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