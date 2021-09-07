Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
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Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı

Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor milli arayı yoğun antrenman programı ile değerlendiriyor.

BB Erzurumspor milli arayı yoğun antrenman programı ile değerlendiriyor. Milli ara sonrası Manisa BBSK ile karşılaşacak olan mavi-beyazlı ekip tempoyu arttırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor milli arada tempoyu arttırdı. Milli ara sonrası Manisa BBSK ile deplasmanda karşılaşacak olan Dadaşlar, kulüp tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde olan mavi-beyazlı ekip kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve düz koşu ile başladı. Daha sonra kondisyon ve şut çalışan BB Erzurumsporlu futbolcular, taktik ve köşe vuruşu çalışmaları da yaptı. Yoğun geçen antrenmanın ardından son olarak çift kale maç oynayan Dadaşlar antrenmanı bu şekilde bitirdi. - ERZURUM

Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı
Dadaşlar milli arada tempoyu arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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