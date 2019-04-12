Dadaşlar Erzurum'u Kocaeli'ne Taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun öncülüğünde, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlediği Anadolu Kocaeli'de konseptiyle hayata geçirdiği Erzurum Tanıtım Günleri, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. 11-14 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak olan Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılış töreninde 650 kiloluk dünyanın en büyük Cağ Kebabı ile rekor kırıldı.

AÇILIŞ ÖNCESİ CİRİT GÖSTERİSİ

Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen program öncesi Erzurum yöresi cirit gösterileri gerçekleştirildi. 2 takımın kıyasıya mücadele ettiği cirit gösterileri büyük ilgi gördü. Cirit gösterisinin ardından açılış programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Erzurum Valisi Okay Memiş, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Erzurum Denekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM KOCAELİ'NE GÖÇ VERİYOR

Programda ilk konuşmayı yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum bu ülkenin mertliği, fedakarlığı, cesaretiyle değerlerine bağlı olan bir il. Bugün Kocaeli'ne Erzurum'dan çok fazla göç geliyor. Değerlerimizi yaşatabilirsek ülkemizin geleceği o kadar sağlam olur. Doğuda yaşayan insanlarımız bu gün batıya göç ediyor. Bize düşen görev doğdukları yerleri yaşanabilecek bir konuma getirmek. Kadim şehrimiz Erzurum her geçen gün daha yaşanılır bir konuma geliyor" diye konuştu.

"KOCAELİ ANADOLU'NUN HARMAN OLDUĞU YERDİR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise konuşmasında "İş imkânlarımız, şehrimizin yaşamak için sunduğu fırsatlar Anadolu'nun her köşesi için umut olmuş, Umut olmaya devam ediyor. Kocaeli, Anadolu'nun yeniden harman olduğu yerdir diyebiliriz. Erzurumlu kardeşlerimiz, nüfus olarak Kocaeli'nin temel sütunlarından biridir. Tarlada izleri büyüktür. Harmanda sözleri önemlidir. Erzurum nüfusuna kayıtlı, 90 bin Kocaelili hemşehrimiz var. Kocaeli'ni en mutlu büyük şehir yapacaksak, siz Erzurumlu kardeşlerimize büyük iş düşüyor. Bu hedefimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız birer zenginliktir. İstiyoruz ki Anadolu'yu Anadolu yapan değerleri yaşatalım" şeklinde konuştu.

DÜŞMANI YIKAN BİR ŞEHİRDİR ERZURUM

Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Kocaeli'de yaşayan değerli Erzurumlu hemşehrilerimizin memlekete hasretini bir nebze olsun gidermek amacıyla Kcoaeli'de olmak istedik. Anadolu'ya açılan kapı Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ildir Erzurum. Nene Hatunların, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Kara Fatmaların yaşadığı bir il. Cağ kebabımızı, kadayıf dolmamızı buraya gelenler tadacak. Organizasyonda emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ'NDE EN ÇOK ERZURUMLU YAŞIYOR"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da "Kocaeli'de düzenlenen Erzurum tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Kocaeli Türkiye'nin sanayi şehirlerinin başında geliyor. Türkiye ekonomisine en fazla katkı sunan illerden birisidir. Kocaeli nüfusuna kayıtlı olan insanların dışında Kocaeli'de en fazla yaşayan Erzurumlulardır.Erzurumlu nüfusuna kayıtlı olup Kocaeli'de yaşayan 88 bin 95vatandaşımız var" açıklamasında bulundu.

650 KİLOLUK CAĞ KEBABI

Konuşmaların ardından Erzurum Tanıtım Günleri açılış kurdelesi kesildi. Dünyanın en büyük cağ kebabının yapıldığı etkinlikte, 650 kiloluk cağ kebabı vinç ile taşındı. Öte yandan Erzurum ilini tanıtan stantlar ve özel etkinlikler gün boyu vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Bültenler