Dadaşlar'dan Gakkoşlar'a Tam Destek

Kuruluşunun 50.yılında ekonomik problemlerle yüzünden zor günler geçiren ve borç batağında olan dost ve kardeş ilin takımı Elazığspor için Erzurumlular seferber oldu. Dadaşlar,Bordo-beyazlı kulübün yok olmamasını istiyor. Dadaşlar Grubu, "BB Erzurumspor'un Elazığspor'un sezon açılışında dostluk maçı yapmasını istiyoruz. Bizde taraftarlarımızla, basınımızla Elağız'a gideceğiz" dedi.



Erzurum halkı Elazığspor'un yok olmasını istemiyor. Dadaşlar, ekonomik açıdan tarihinin en zor günlerini yaşayan ve borç içinde yüzen Bordo-beyazlılar için seferberlik başlattı.



Sosyal medyada da Elazığspor için destek ve yardım kampanyaları başlatan Dadaşlar, kardeş kulüp Elazığspor'un 50 yılında yok olmaması çağrısında bulundu.



Kardeş kulüp Elazığspor'un yaşatılmasını isteyen Dadaşlar Grubu, BB Erzurumspor'dan Elazığspor'un sezon açılışına gitmesini talep etti.



Dadaşlar Grubu Lideri Zafer Lömenler ve Tevhit Ergin, "Elazığspor bizim kardeş kulübümüz, BB Erzurumspor'un Elazığspor'un sezon açılışına giderek, orada dostluk maçı yapmasını istiyoruz. İnşallah o gün geldiğinde bizde Erzurumlu taraftarlar ve basın mensupları ile birlikte Elazığspor'a destek olmak için Elazığ'a gideceğiz. Elazığspor'un derdi bizim derdimizdir. Çünkü Elazığ ile Erzurum kardeş iki kent" diye konuştu.



Elazığ ile Erzurum'un aynı kültüre sahip iki ayrı kent olduğunun altını çizen Dadaşlar Grubu, "Biz bugüne kadar Kazım Karabekir Stadı'nda ya da başka bir ilin stadında kendi şehrimizin takımını desteklerken, dakikalar 23'ü gösterdiğinde 'Elazığ sen bizim kardeşimizsin' diyerek, kardeşliğimizi ve dostluğumuza gösterdik. Elazığspor 50. Yılında yaşatılmalı. Yok olmasına kimse göz yummamalı" dedi.



Elazığspor Kulübü Genel Müdürü Akif Kıraç, Kardeş kulüp Erzurum'un taraftarının ilgisinden ve desteğinden dolayı kamp için Erzurum'u tercih ettiklerini ifade ederek, "Biz gittiğimiz ziyaretlerde hep şunu dile getirdik. Batı da bir kulüp ağladığında herkes ayaklanıyor. Elazığspor'da Doğu'nun en güzide temsilcilerindendir. Bizim içinde bir şeyler yapılmalı. Erzurumluların manevi olarak bize verdikleri destek inanın bizim için büyük bir moral olmuştur. Dadaşlara teşekkür ediyoruz" açıklamalarında bulundu.



BB Erzurumspor'un Play-Off maçlarında Amedspor'u eleyerek finale kalmasının ardından dönüş yolcuğunda yollara dökülen Elazığlılar, BB Erzurumspor'u bağrına basarak, Dadaşlara moral vermişlerdi.



Elazığspor Kulüp Müdürü Akif Kırac, Bordo-beyazlı kulübe ilgi ve desteklerinden ötürü Erzurum Basınına ve Dadaşlara teşekkür etti. Kıraç, Dadaşlar Grubuna da her zaman müteşekkir olduklarını söyledi. Elazığspor Kulüp Müdürü Akif Kıraç, zor günler geçiren kulüplerine Erzurumluların duyarlı kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dadaşlar Grubu'na ve taraftarlara teşekkür eden Kıraç, "En zor günümüzde olana Erzurum halkına ve Dadaşlar grubu üyelerine teşekkür ediyoruz. Onların ilgisi ve desteği ile bu şehirde kamp yapıyoruz" dedi.



TFF Bölge Antrenörü Kemal Coşkun, Dadaşlar Grubu Lideri Zafer Lömenler, Basın Sözcüsü Tevhit Ergin'e Elazığspor forması hediye eden Elazığspor Kulüp Müdürü Akif Kıraç, "Erzurum basınına verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Erzurum basını bizim buraya geldiğimiz andan itibaren adeta sesimiz oldu" diye konuştu. - ERZURUM