Dadaşlar 3 puana hasret kaldı
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Dadaşlar 3 puana hasret kaldı

22.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:12
Dadaşlar 3 puana hasret kaldı

BB Erzurumspor'da kötü gidişat sürüyor.

BB Erzurumspor'da kötü gidişat sürüyor. Süper Ligde 6 maçtır galip gelemeyen Dadaşlar son oynadığı 9 maçta ise sadece 1 kez galibiyet alabildi.

Süper Lig'in 31. hafta maçında Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.

Savunma alarm veriyor

Devre arası transfer döneminde savunmaya yapılan takviyeler de Dadaşlar'ın gol yeme sorununa çözüm olmadı. Savunmada yapılan kritik hatalar puan kaybının en büyük sebebi olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki mavi-beyazlı ekip son 6 maçında kalesinde tam 13 gol görürken rakip fileleri ise sadece 5 kez havalandırabildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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