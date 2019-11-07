Dadaş Ortaokulunda "En Sevgili" adlı program

07.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:57

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mevlid-i Nebi Haftasını çeşitli etkinliklerle kutladı.



Öğrenci velilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler, skeçler ve sinevizyon gösterimi ile son buldu.



Program sonunda velilere Kuran-ı Kerim ve Siyer-i Nebi kitapları hediye edildi. Ayrıca öğrencilerin hatıralarında bu günün güzel bir yer edinebilmesi adına tüm öğrencilere ve velilere ikramda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA