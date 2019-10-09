Dadaş Ortaokulunda "Bilgeler Yarışıyor" bilgi yarışması yapıldı
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, öğrencileri için farklı bir etkinlik düzenledi.
Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, öğrencileri için farklı bir etkinlik düzenledi.
Şölen havasında tertip edilen Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Velilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada çeşitli etkinlikler sergilendi.
Ayrıca programa katılan veliler arasında yapılan çekilişle velilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM