Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı
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Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kız Hentbol Turnuvasında il ikincisi oldu.

28.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:20
Dadaş Ortaokulu'ndan büyük başarı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı Okullar Arası Yıldız Kız Hentbol Turnuvasında il ikincisi oldu.


Beden Eğitimi Öğretmeni Ekrem Gezer, okullarında bir salonu bulunmamasına rağmen öğrencilerinin gösterdiği özveriyle dereceyi yaptıklarını ve bütün öğrencilerini bu başarılarından dolayı kutladığını belirtti.


İkincilik kupasını kazanan öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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