Dadaş Ortaokulu'nda farkındalık etkinliği

06.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:42

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Dadaş Ortaokulu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle farkındalık etkinliği düzenlendi.



Program kapsamında lösemili çocuklara destek olabilmek adına bütün öğrenciler ve öğretmenler maskelerini takarak derslere girdiler. Ayrıca etkinlik çerçevesinde tüm öğrencilere lösemi hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA