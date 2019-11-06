Dadaş kızı Ülkü müzik piyasasını sallıyor

06.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:19

Erzurumlu Türk Halk Müziği sanatçısı Ülkü Eyüpoğulları son klibi "Tıpış Tıpış" ile müzik piyasasına sallıyor. Daha önce "Erzurumlu" ve "Ayrılmayalım" parçalarıyla müzikseverlerin beğenisini toplayan dadaş kızı Ülkü, "Tıpış Tıpış" eseriyle de kısa sürede en fazla dinlenen sanatçılar arasına girdi.



Aslen Erzurumlu olan sanatçı, Emniyet mensubu olan babasının görevi nedeniyle Sivas'ta dünyaya geldi. Yine babasının görevi nedeniyle bir çok ilde ikamet eden Ülkü Eyüpoğulları'nın müziğe olan ilgisi çocukken babası amcası ve halalarının bağlama çalıp türküler okumalarını dinleyip izlerken başladı. Eğitim hayatı boyuncada müzik serüveni devam eden sanatçı okulda müzik yarışmalarında aldığı derecelerle dikkat çekti.



Musiki cemiyetinde eğitimine devam ederken aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında müzik ve söyleşi programları yapan sanatçı 2016 Temmuz ayında ilk albümünü piyasaya çıkardı. 2018 yılında Hazal'ım isimli bir single daha yapan sanatçı son olarak Seyhan müzik etiketiyle yepyeni bir çalışması ile yeniden müzik dünyasına merhaba dedi. Söz müziği Tugay Öğren'e aranjesi Suat Sakarya'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Ahmet Can Tekin üstlendi.



İlk albüm ayrılmayalım ve bu albümdeki iki eserini klip çeken başarılı sanatçı "Erzurumlu" isimli eserinin klibini de Erzurum'da tarihi mekanlarında çekerek memleketinin tanıtımına katkıda bulunmuştu.



Tıpış Tıpış klibinin özellikle halkın içerisinde çekilmesi için yönetmenden ricada bulunduğunu söyleyen Ülkü Eyüpoğulları, "Ya kapalı çarşı ya da Taksim olmasını istedim. Çekimler sırasında halkımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Doğal oldu her şey. Güzel bir çalışmaya imza attık" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA