Daçka, Yunan Devini Devirdi
THY Euorleauge'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti.
THY Euorleauge'in 15. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında karşılaştığı Olympiacos'u 79-75'lik skorla mağlup etti.
Salon: Volkswagen Arena Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Renaud Gellar xx Darüşşafaka Tekfen: McCallum xx, Kartal Özmızrak x, Emircan Koşut x, Kidd xx 8, Doğuş Özdemiroğlu x, Oğuz Savaş xx 6, Brown xx 7, Douglas xxx 19, Peiners xxx 16, Diebler xx 5, Evans xx 8, Eric xx 10 Başantrenör: Selçuk Ernak Olympiacos: Goss xx 7, Toupane xx 5, Spanoulis xx 7, Timma x, Milutinov xx 6, Strelnieks xx 15, Vezenkov xx 2, Printezis xx 10, Papanikolau xx 11, Mantzaris x, Bogris x, Leday xx 12 Başantrenör: David Blatt 1. periyot: 24-12 (Darüşşafaka Tekfen lehine) Devre: 42-31 (Darüşşafaka Tekfen lehine) 3. periyot: 60-53 (Darüşşafaka Tekfen lehine)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)