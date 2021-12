Dacia Spring, 2022'nin "Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" seçildi

Dacia Spring, Avrupa Autobest jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne layık görüldü.

Dacia'dan yapılan açıklamaya, Autobest jürisi, 32 Avrupa ülkesindeki gazetecilerden oluşuyor.

Jüri, "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil" olarak Dacia Spring'i seçti. Dacia Spring'i açık ara en iyi ve en uygun fiyatlı otomobil olarak oylayan Autobest jürisi, 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi.

Bu yılın mart ayı sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı. Spring, tamamen elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor, ulaşılabilir kılıyor ve kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi (navigasyon, klima, elektrikli camlar, akıllı telefon yansıtma ve benzeri) Avrupa'da "benzersiz bir fiyata" sunuyor.

Kompakt SUV görünümünün altında; 4 kişilik geniş ve ferah bir iç mekan, verimli ve güvenilir bir elektromotor ve 305 kilometreye varan menzil (WLTP şehir döngüsü-WLTP karma döngüde 230 kilometre) yatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia & LADA Markaları Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, "Autobest 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia'nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için Autobest jüri üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

