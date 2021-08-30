Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı "Dacia Jogger" oldu
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Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı "Dacia Jogger" oldu

Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı 'Dacia Jogger' oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobilinin ismi "Dacia Jogger" oldu.

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobilinin ismi "Dacia Jogger" oldu.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia Jogger, gerçek outdoor ortamında ilk kez 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda görünecek.

Dacia Jogger, şehirden kaçış etkinlikleri için ideal bir aile otomobili olarak öne çıkıyor. Araç, Dacia'nın özgün ruhunu ve markanın yeni kimliğinin "outdoor" yaklaşımını bünyesinde barındırıyor.

5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, geniş aileler için en iyi yol arkadaşı olacak. Dacia Jogger, çok yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa gezileri için ideal bir araç olurken, Dacia, kullanıcıların ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan bir araç sunuyor.

"Jogger", herkesin telaffuz edebileceği kolay ve global olarak anlaşılabilir modern bir isim olarak dikkati çekiyor. Dinamizmi, pozitif enerjiyi ve outdoor ruhunu temsil ediyor. Dacia'nın ikonik SUV modeli Duster'ın ismiyle de benzerlik taşıyan yeni model, Dacia aileleri için ideal bir yol arkadaşının sağlamlığını ve dayanıklılığını çağrıştırıyor.

Dacia, tamamen dijital bir etkinlik ile 3 Eylül'de yeni Dacia Jogger'ı tanıtacak. Yeni model; tanıtımdan kısa bir süre sonra, 6 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda Dacia Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot ile tekrar sahneye çıkacak ve 7 Eylül'den itibaren şehir genelinde özel etkinliklerle tanıtılmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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Dacia'nın yeni 7 koltuklu aile aracının adı "Dacia Jogger" oldu - Haberler Ekonomi
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