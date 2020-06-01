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Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı.

Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu
01.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:47

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu çatısı altında 2004 yılında tek model ile pazara sunulan Dacia, bugün 6 modelden oluşan geniş ürün gamına sahip bir marka.

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı. Türkiye'de ise 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, marka sıralamasında bugün Türkiye'de 8. sırada konumlanıyor.

Renault Grubu'nun 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu.

Marka, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden ulaşılabilir fiyatı ile müşterilerin beğenisini elde etti. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya'da gerçekleştirilen Logan toplamda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip B segment modeli Sandero kısa sürede beklenen ilgiyi gördü.

Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster'ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti.

Dacia ürün gamına katılan bu iddialı iki model de kısa zamanda ticari başarıya dönüştü.

Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2,1 milyon, Duster ise 1,6 milyon adet satış kaydetti.

Marka, 2007'de Logan MCV (station wagon) ve 2012'de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu.

Türkiye'de Duster, lanse edildiği Nisan 2010'dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazandı. C-SUV segmentinde liderliğe oynayan bir model oldu. Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini bırakmadı.

B segmentinin başarılı oyuncularından Sandero ise Türkiye'de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi.

Lodgy lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV (Multi Purpose Vehicle) segmenti lideri olarak konumlanıyor.

Dacia, müşterilerinin temel beklentilerini yalın, güvenilir ve sağlam otomobillerle karşılarken pazardaki trendleri takip etmeye devam ediyor.

Dacia, bu yıl ayrıca Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmayı hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Orijinal fabrika çıkışlı Dacia LPG'li versiyonları da yakın zamanda müşterilerle buluştu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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