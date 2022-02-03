Dacia Duster 2 milyon satış adedine ulaştı

SUV araçları geniş kitlelere ulaştıran Duster, 60'a yakın ülkede 2 milyon adet satış başarısına ulaştı.

Şirketin açıklamasına göre, Dacia tarafından 2010 yılında tanıtılan Duster, tüm sektör için ikonik bir model haline geldi ve 2 milyon satış adetine ulaşarak büyük bir başarı yakaladı.

Üretim bandından ortalama her 63 saniyede bir Duster inerken, günde ortalama 1.000 adet Duster üretiliyor. 2 milyon Duster üst üste yerleştirildiğinde ise 380 adet Everest Dağı yüksekliğini aşıyor.

Türkiye, 152 bin 406 adetle, en fazla Duster satışı gerçekleşen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye en genç Duster kullanıcısı ülke

Duster kullanıcıları arasında yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de Dacia Duster'ı daha çok kadınlar kullanıyor. Türkiye, ortalama 42 yaşla en genç Duster kullanıcısı olarak öne çıkıyor.

Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'da Dacia kullanıcılarının yüzde 44'ü kırsal alanlarda, yüzde 30'u küçük kasabalarda, yüzde 10'u orta/büyük şehirlerde ve yüzde 11'i banliyölerde yaşıyor.

Duster satın alma kararının ana nedenleri arasında başı yüzde 56 ile fiyat çekerken, onu yüzde 20 ile tasarım, yüzde 16 ile marka sadakati izliyor.

Dacia Duster satışa sunulduğu günden bu yana 40'ın üzerinde ödül kazandı. Romanya'da "Yılın Otomobili", İngiltere'de "En İyi SUV", Almanya ve Belçika'da "En İyi Aile Otomobili" gibi ödüllere layık görüldü.

Araç, Ulusal Ralli Şampiyonası ve Dacia Duster Motrio Kupası olmak üzere Polonya'da da önemli başarılar elde etti. Fransa'da, 4WD dayanıklılık yarışları ve Büyük Alp Geçidi'nde boy gösterdi.