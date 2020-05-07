Dacia Dokker için mayıs ayına özel kampanya
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Dacia Dokker için mayıs ayına özel kampanya

Dacia Dokker için mayıs ayına özel kampanya
07.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:56

Dacia'nın Dokker modeli mayıs ayında kampanyalı seçeneklerle satışa sunuluyor.

Dacia'nın Dokker modeli mayıs ayında kampanyalı seçeneklerle satışa sunuluyor.

Dacia açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg modeli 10 bin TL peşinat ve 48 ay vade seçeneği için yüzde 1,02 faiz oranıyla müşterilerle buluşuyor.

2019 model Dacia Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg perakende satın alımlarını kapsayan ve 15 Mayıs'a kadar geçerli kampanyada söz konusu model, hemen teslim avantajı ile 83 bin 250 TL'den başlayan fiyata satışa sunuluyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim uygulanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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