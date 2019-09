Dacia'dan Sıfır Faiz Fırsatı

09.09.2019 09:54

CARMEDYA.COM - Dacia, Eylül ayında ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.







Kampanya* dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Dacia'nın Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz seçeneği mevcut. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı sunuluyor.



Eylül ayında Dacia Sandero** 63 bin 500TL'den başlayan fiyat ve günlük 39,90 TL taksitlerle, Duster ECO-G** ise günlük 59,90 TL'den başlayan ödeme seçeneklerine sahip.



Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunuluyor.



*Belirtilen tüm finansman kampanyaları sadece Maxxi Koruma satın alındığı takdirde geçerli.



**İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg otomobilin devlet hurda teşviki ile perakende satın alımında geçerli. 2019 model yılı Duster Comfor ECO-G 115 bg 4×2 modelinin ise perakende atın alımında uygulanan 109.900TL fiyatı ile geçerli.



