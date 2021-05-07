Dacia'dan mayısa özel kampanyalar

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor.

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor.

Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, "satinal.dacia.com.tr" adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak