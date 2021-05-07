Dacia'dan mayısa özel kampanyalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dacia'dan mayısa özel kampanyalar

Dacia'dan mayısa özel kampanyalar
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor.

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor.

Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.

Salgın önlemleri kapsamında devreye alınan tam kapanma uygulamasıyla birlikte yetkili satıcılar kapalı olsa da Dacia tüm tüketiciler için dijital kanallar yoluyla ulaşılabilir olmaya devam ediyor. Saat 10.00-17.00'de seçilen herhangi bir Dacia yetkili satıcısı ile görüntülü görüşme yapabilirken, "satinal.dacia.com.tr" adresi üzerinden 2 bin TL ön ödeme ile araç satın alma işlemi evden çıkmadan çevrim içi olarak başlatılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dacia'dan mayısa özel kampanyalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:32:04. #1.14#

title