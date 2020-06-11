Dacia'dan haziran ayı fırsatı Dacia, haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90bg Easy-R (otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 modellerine cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Dacia, haziran ayında müşterilerine, Sandero Stepway Turbo 90bg Easy-R (otomatik vites) ve Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 modellerine cazip fiyatlarla sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli kampanyada, Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R 127.100 TL'ye satışa sunulurken, Duster Comfort ECO-G 115 bg 4 x 2 ise 134 bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileriyle buluşuyor.

Kaynak: AA