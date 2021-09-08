Dacia'dan eylül ayı kampanyası

Dacia eylül ayı kampanyası kapsamında tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Dacia eylül ayı kampanyası kapsamında tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenleri kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme fırsatı bekliyor.

1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia kasko indirimi fırsatını da kapsayan eylül kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Duster da lansmana özel fiyatlarlarla sahiplerini bekliyor.

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuna 199 bin TL, otomatik şanzımana kavuşan yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonuna ise 229 bin 900 TL'lik cazip fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 154 bin 900 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu