Dacia'da Mayıs Ayına Özel Sıfır Faiz Fırsatı

Dacia, mayıs ayında Sandero, Lodgy ve Dokker modellerinde 30 bin TL kredi, 15 aya kadar vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, binek ve hafif ticari diğer modeller için ise 30 bin TL kredi, 24 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde maksimum 100 bin TL için 48 aya kadar yüzde 1,39 sabit faiz oranı bulunuyor.

Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılacak 2018 model Sandero satın alımlarında 2 bin 500 TL ek indirim yer alırken, Logan MCV, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde ise bin 750 TL ilave indirim sunuluyor.

Müşterilere, benzinli versiyonlar hariç Yeni Duster modellerinde ise 2 bin 750 TL'lik indirim sunuluyor. Ayrıca Dacia Finans'tan kredi kullanarak yapılan tüm Dacia binek modellerinde +1 yıl garanti sağlayan Maxxi Garantim hediye ediliyor.

Özel günlere özel kampanyalar

Bu ay boyunca Sandero 58 bin 400 TL, Dokker Van 60 bin 550 TL, Dokker Combi 68 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken Logan MCV 65 bin 100 TL, Yeni Duster 74 bin 900 TL, Lodgy ise 93 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor.

Mayıs boyunca özel günleri nedeniyle noter, hemşire, çiftçi ve eczacılara tüm Dacia binek modellerin perakende satın alımlarında 2 bin TL indirim yer alıyor. Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde ise dosya masrafı alınmıyor.