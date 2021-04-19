Da Vinci ve Tivibu'dan 23 Nisan iş birliği

Türk Telekom'un yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu, en popüler kanalları arasında yer alan da Vinci TV ile çocuklara özel bir projeye imza atıyor.

Türk Telekom'un yeni nesil TV ve eğlence platformu Tivibu, en popüler kanalları arasında yer alan da Vinci TV ile çocuklara özel bir projeye imza atıyor.

Da Vinci ve Tivibu'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Tivibu ve da Vinci TV, çocuklara bilimi sevdirmek ve geleceğin bilim insanlarını hazırlamak için özel bir yarışma düzenliyor.

Bugün başlayıp 26 Nisan'da sona erecek yarışmayı kazanan 25 talihli da Vinci TV'nin 3 boyutlu eğlenceli bilim kitlerini, 50 talihli ise da Vinci Kids'in okul dersleriyle uyumlu mobil eğitim uygulamasının 12 aylık aboneliğini kazanacak.

Da Vinci'nin Bilim Kitleri ile çocuklar, 21. yüzyıl becerilerini, merakını ve hayal gücünü besleyen maket oyuncaklara sahip olurken, kit içindeki anlatımlı kitapçıklardaki bilgilerle evde maket yapmayı öğrenecek. Çocuklar aynı zamanda eğlenceli bilim deneyleri gerçekleştirme şansı da bulacak.

Okul sonrası için geliştirilen yeni nesil mobil eğitim uygulaması da Vinci Kids App, 5-12 yaş arası çocuklara matematik, fen bilimleri, Türkçe, tarih, sanat tarihi, coğrafya, teknoloji, bilim ve 21. yüzyıl becerileri gibi ana ders konularında yardımcı olurken, uzaktan eğitime de destek veriyor.

Yarışmaya katılmak isteyen ailelerin öncelikle 19-26 Nisan'da @davinciturkiye ve @tivibu Instagram hesaplarını takibe alması gerekiyor. Ardından Tivibu'nun Instagram resmi hesabında kampanya için paylaşılan postun altına "en sevdiği çocukluk oyununu ve nedenini" yoruma yazarak paylaşan ve 3 arkadaşını etiketleyenler yarışmaya katılmış oluyor.

Uzman jüri tarafından değerlendirme sonucu kazanan 75 kişi, 28 Nisan'da Tivibu'nun @tivibu Instagram resmi hesabından duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu