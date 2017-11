Da Vinci Tablosuna Rekor Fiyat: 450 Milyon Dolar

16. yüzyılda yaşamış olan ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'ye ait olduğu düşünülen Hz İsa tablosu, New York'ta bir açık artırmada 450 milyon dolara satılarak rekor kırdı.



Dünyanın Kurtarıcısı (Saviour of the World) olarak bilinen tablonun 1505 yılında Leonardo da Vinci tarafından yapıldığına inanılıyor.



1958 yılında, bir taklitçi tarafından yapıldığına inanılarak 60 dolara satılan tablo, dört yıl önce Rus bir işadamı tarafından 127 milyon 500 bin dolara satın alınmıştı.



20 dakika süren müzayedede esere son olarak 400 milyon dolar fiyat verilirken, ek ücretlerle birlikte, satış 450 milyon dolara satılarak rekor kırdı.



Dünyanın Kurtarıcısı'ndan önce en yüksek fiyata satılan sanat eseri ise, 160 milyon dolarlık fiyatıyla Pablo Picasso'nun Cezayirli Kadınlar tablosuydu. - İstanbul