Da Vinci'nin başyapıtları "Mona Lisa" ve "Son akşam yemeği" Senegal'e geldi
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Da Vinci'nin başyapıtları "Mona Lisa" ve "Son akşam yemeği" Senegal'e geldi

22.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:19
Da Vinci'nin başyapıtları

Senegal'de, İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, sanatçının dünyaca ünlü 17 başyapıtı, özel bir ışıklandırma ve dijital boyama tekniğiyle sanatseverlerle buluştu.

Senegal'de, İtalyan sanatçı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, sanatçının dünyaca ünlü 17 başyapıtı, özel bir ışıklandırma ve dijital boyama tekniğiyle sanatseverlerle buluştu.

İtalya'nın Dakar Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi organizasyonuyla hazırlanan "Opera Omnia Leonardo" sergisi, başkent Dakar'daki Siyahi Medeniyetler Müzesi'nde (MCN), ziyaretçilerini bekliyor.

Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı dolayısıyla Ocak 2019'da başlayan ve Çin'den Etiyopya'ya 15 ülke gezen serginin son durağı Dakar oldu.

Aralarında Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen "Mona Lisa" ve Milano'daki Santa Maria delle Grazie Manastırı'nda sergilenen "Son akşam yemeği"nin de bulunduğu 17 eser, özel bir ışıklandırma ve dijital boyama tekniğiyle bire bir ölçü ve renklerde yeniden hayat buldu.

"Mona Lisa'nın orijinaline bakıyor hissi yaşıyorum"

Serginin Dakar'daki küratörü Ousseynou Wade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, da Vinci'nin dünyanın farklı şehirlerinde bulunan eserlerini dijital de olsa ilk kez yan yana sergileyebilmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Wade, kullanılan dijital tekniğin ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu belirterek "Bu dijital boyama ve ışıklandırma sayesinde ziyaretçiler Son akşam yemeği tablosuna bakınca kendilerini Milano'da eserin orijinaline bakıyor gibi hissedecekler." dedi.

Sergiyi gezenlerden emekli finans uzmanı Mamadou Gueye, Paris'te öğrenciyken Louvre Müzesi'nde gördüğü Mona Lisa'yı yıllar sonra Dakar'da ziyaret edebildiği için şanslı olduğunu dile getirdi.

Gueye, "Louvre'da gördüğümden farklı değil. Mona Lisa'nın orijinaline bakıyor hissi yaşıyorum. Tüm detaylar bire bir yansıtılmış." ifadesini kullandı.

Opera Omnia Leonardo sergisi 28 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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