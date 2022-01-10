D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Haberler
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D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, D650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametinde ilerlemekte olan O.K. idaresindeki 54 RL 280 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak takla atan otomobil içerisinde bulunan U.K. yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralı U.K., Geyve Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

D650 karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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