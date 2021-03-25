D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D650 karayolu Tuzla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan M.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Otomobil içerisinde bulunan S.T. araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralı kadın sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı S.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
D650 karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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