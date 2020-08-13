D650 karayolunda kimyasal madde taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
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D650 karayolunda kimyasal madde taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

Sakarya D650 karayolu TEM Adapazarı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tırın yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

D650 karayolunda kimyasal madde taşıyan tır devrildi: 1 yaralı
13.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:08

Sakarya D650 karayolu TEM Adapazarı Gişeleri mevkiinde kontrolden çıkan kimyasal madde yüklü tırın yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D650 karayolu TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Geyve istikametine doğru seyir halinde olan G.B. idaresindeki 34 BG 0273 plakalı kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır devrildi. Bu esnada şans eseri bölgede farklı bir aracın olmaması, olası bir facianın önüne geçti.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, devrilen tırda yaralanan sürücü ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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