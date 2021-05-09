D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
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D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı

D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya-Bilecik D650 karayolunda lastiği patlayarak kontrolden çıkan yem tankeri, önündeki tıra çarptı.

Sakarya-Bilecik D650 karayolunda lastiği patlayarak kontrolden çıkan yem tankeri, önündeki tıra çarptı. Kazada yaralanan tanker sürücüsü sıkıştığı yerden vatandaş ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D650 karayolu Arifiye geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Geyve istikametine doğru seyir halinde olan Cemil G. idaresindeki 20 AHU 72 plakalı yem tankerinin Aşağı Kirazca mevkiinde lastiği patladı. Bu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, aynı istikamette önünde seyir halinde olan yabancı plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın sürücü kabininde sıkışan sürücü için bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yaralı sürücü Cemil G., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bölgede trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı
D650'de korkutan kaza: Lastiği patlayan tanker, tıra çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde çalındığını gördü
Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde çalındığını gördü
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