D614G nedir? D614G ne kadar etkili? Koronavirüs mutasyonu nedir? D614G ölümcül mü ?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

D614G nedir? D614G ne kadar etkili? Koronavirüs mutasyonu nedir? D614G ölümcül mü ?

Tüm dünya, Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar tarafından açıklanan Covid-19'da meydana gelen mutasyon sonucunda ortaya çıkan D614G hakkında konuşuyor. D614G nedir? D614G ne kadar etkilidir? İşte D614G hakkında bilinmesi gerekenler..

D614G nedir? D614G ne kadar etkili? Koronavirüs mutasyonu nedir? D614G ölümcül mü ?
16.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:01

614G NEDİR?

"D614G" ismi verilen Kovid-19 mutasyonun, Kovid-19'un yüzeyindeki "fonksiyonel sivri uçların" sayısını büyük ölçüde artırdığını gözlemledi.

Scripps Araştırma Enstitüsü lideri Hyeryun Choe, virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan virüsteki sivri uçların, Covid-19'a göre D614G mutasyonunda sayısı veya yoğunluk açısından 4 ya da 5 kat daha fazla olduğunu açıkladı.İnsan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

D614G NE KADAR ETKİLİ?

Uzmanlar, D614G mutasyonunu taşıyan türlerin, kişileri daha fazla hasta edip etmediğinin henüz bilinmediğine işaret etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Ankara Valisi Şahin'den, koronavirüs uyarısı: Vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Antalya'nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Bingöl depremi Erzincan'da yayın yapan televizyonun canlı programına yansıdı
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem bekliyoruz
Bingöl depremini aylar öncesinden bilen Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan uyarı: Bölgede 2 büyük deprem...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
Kastamonu Valisi Karadeniz, pozitif vakalardaki artışa dikkati çekti: Her gelen rakam ilin rekor sayısı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Türkan Şoray Gülben Ergen
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Bursa Deprem Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: D614G nedir? D614G ne kadar etkili? Koronavirüs mutasyonu nedir? D614G ölümcül mü ? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:20:54. #1.15#
title