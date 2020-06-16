D614G nedir? D614G ne kadar etkili? Koronavirüs mutasyonu nedir? D614G ölümcül mü ? Tüm dünya, Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar tarafından açıklanan Covid-19'da meydana gelen mutasyon sonucunda ortaya çıkan D614G hakkında konuşuyor. D614G nedir? D614G ne kadar etkilidir? İşte D614G hakkında bilinmesi gerekenler..

614G NEDİR?

"D614G" ismi verilen Kovid-19 mutasyonun, Kovid-19'un yüzeyindeki "fonksiyonel sivri uçların" sayısını büyük ölçüde artırdığını gözlemledi.

Scripps Araştırma Enstitüsü lideri Hyeryun Choe, virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan virüsteki sivri uçların, Covid-19'a göre D614G mutasyonunda sayısı veya yoğunluk açısından 4 ya da 5 kat daha fazla olduğunu açıkladı.İnsan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor.

D614G NE KADAR ETKİLİ?

Uzmanlar, D614G mutasyonunu taşıyan türlerin, kişileri daha fazla hasta edip etmediğinin henüz bilinmediğine işaret etti.